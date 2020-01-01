قرار عاجل من الملك سلمان بشأن التأشيرات وإقامة الوافدين

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:29 م
الملك سلمان
الملك سلمان
وكالات

وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.

 

جاء هذا القرار، لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كل التدابير الوقائية لمنع انتشاره؛ فقد صدرت الموافقة الكريمة على التالي:

 

1- تمديد‏ صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك دون مقابل.

 

2- ‏تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

 

3- ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

 

4- ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

 

5- ‏تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

 

وأوضح مصدر بوزارة الداخلية السعودية، أنه وفقاً لمضمون الأمر الملكي الكريم فإن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.

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