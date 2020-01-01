رجاء الجداوي: لم أمتلك ثمن حذاء وأصبحت عارضة أزياء شهيرة (فيديو)

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:41 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
كشفت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، عن موقف لن تنساه طيلة حياتها الفنية، مع الإعلامية منى الشاذلي، مشيرة إلى أنها قبل دخولها الفن كانت تعاني من قلة الأموال معها.

وقالت رجاء الجداوي "كنت دائما أرى أن الموظف يجب أن يرتدي زيا واحدا، وعندما قطع حذائي ربطت رجلي على الحذاء، كأنها كانت وجعاني".

وأكدت رجاء الجداوي أنها قبل دخولها الفن لم تكون معها أموال لشراء جزمة تكلفتها 99 قرش، قائلة "عندما أصبحت عارضة للأزياء كنت أفتكر الجزمة، لذلك بقول عندما يمر الشخص بموقف صعب يجب ألا ينساه ويشعر بالآخر".

وصباح اليوم الأحد، أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى خبر وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، الذي كان صدمة للجمهور، تاركتة في قلوب محبيها بصمة لا تنسى.

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