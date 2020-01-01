مرصد الأزهر يدين العمليات الإرهابية بالصومال

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الهجومين الإرهابيين بالصومال، أولهما جنوب شرق العاصمة مقديشو، استهدف مقر إدارة تحصيل الضرائب البلدية، إثر انفجار سيارة مفخخة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

بينما وقع الهجوم الثانى بعد الهجوم الأول بوقت قصير، في مدينة "بيدوا" جنوب غرب الصومال؛ حيث انفجرت عبوة على طريق بالقرب من مكتب محلي للإيرادات ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم جنود. 

وأكد المرصد، في بيان اليوم الأحد، أن استغلال التنظيمات الإرهابية لجائحة كورونا بطرق مختلفة، يفرض استخدام أدوات جديدة لمكافحة الإرهاب، مثل توفير مساعدات عسكرية ولوجستية للقوات والحكومات المحلية في المناطق التي تراجعت منها القوات الدولية لمكافحة الإرهاب في شرق أفريقيا.

من جانبها، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن التفجيرين، وذلك وفقًا لما أفادت به مصادر إعلامية.

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