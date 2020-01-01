الركود الاقتصادي في أستراليا يهدد برنامج الانفتاح على الهجرة

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
تعرض برنامج الهجرة الأسترالي، الذي يعد عاملا رئيسيا فى نمو النشاط الاقتصادى القياسي للبلاد دون ركود، للتهديد وسط دعوات فى استراليا تنادى بضرورة أن تقوم البلاد بتحويل اهتمامها نحو الداخل فى الوقت الذى تتعافى فيه من آثار جائحة كورونا.
 

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أن الهجرة القائمة على جلب المهارات ساعدت في ملء الفراغ والقيام بالأدوار الضرورية في الصناعات التي تشهد طلبا مرتفعا، مما أدى إلى إبطاء شيخوخة القوى العاملة في البلاد.


 وأسهم عدد السكان المتضخم بحوالي 1.5 نقطة مئوية حاسمة في نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي، مما سمح للاقتصاد بتحدي دورة الأعمال.
 
ويجسد هاري تريجوبوف أشهر مطورى العقارات فى استراليا برنامج الهجرة. وكان هذا الملياردير الثمانيني قد فر من الصين إلى سيدني في عام 1948 قبل تولي ماو تسي تونج السلطة، ليصبح في نهاية المطاف خامس أغنى رجل في أستراليا، وحقق ثروته من خلال بناء شقق لإيواء الجماهير الذين اقتفوا أثره واتبعوا خطواته.


وقال تريجوبوف في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء: "لطالما كان يتم بناء أستراليا بجهود المهاجرين. نحن الأكثر نجاحا في ذلك. إن المهاجرين مهمون لأنهم يعملون ويبنون".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الركود الاقتصادي اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد الان

أخبار تهمك

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد للحكومة الإماراتية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

"الفجر الفني" ينفرد بنشر تصريح دفن جثمان رجاء الجداوي (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من إغلاق صفقة طاهر محمد طاهر

منذ ساعة الا ربع

ورطة في برشلونة قبل ساعات من مواجهة فياريال

منذ أقل من ساعة

موعد الإعلان الرسمي عن ضم أهم صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ ساعة

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 5 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أزمة كبيرة بسبب قميص برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عقد "دونجا" مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ترامب يدعو المكسيك إلى منع قوافل المهاجرين من الاقتراب من أمريكا

ارتفاع معدل البطالة في أستراليا خلال شهر أبريل الماضي

توقعات بنمو الاقتصاد الإسبانى بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني

عاجل.. وفاة "إمبراطور الفحم" جراء تحطم مروحية بجزر الباهاما

"رابو بنك جروب ": توقع نموا الصادرات أستراليا من اللحوم إلى أسيا بنحو 500 ألف طن سنويا خلال 10 سنوات

بلومبرج يتوعد بهزيمة ترامب في انتخابات 2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

09:18 ص

الأهلي يقترب من إغلاق صفقة طاهر محمد طاهر

02:01 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

07:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»