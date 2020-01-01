آخرهم وزير الإعلام.. مشاهير أعلنوا شفاءهم من كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
استطاع عدد من المشاهير والمسؤولين في مصر، أن يواجهوا فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" خلال الأيام الأخيرة، وأعلنوا عن شفائهم من ذلك الوباء المنتشر في أغلب دول العالم.

وينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.

وآخر المشاهير الذين أعلنوا شفاءهم من هذا الفيروس كان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، الذي أعلن شفائه وأسرته من فيروس كورونا المستجد، قائلا: "الحمد لله أن من الله علي وعلى أسرتي بالشفاء واليوم هو أول يوم عمل لي بعد انقطاع أسبوعين فى العزل المنزلي".

وفيما يلي يقدم "الفجر" قائمة كاملة بالمشاهير الذين أعلنوا شفاءهم من فيروس كورونا:

- الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعلن شفاؤه من فيروس كورونا المستجد وذلك في بداية يونيو 2020.

- الفنان عمرو يسري أعلن شفاءه من فيروس كورونا وذلك بفيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك،"، قال فيه: "وحشتوني أنا الحمد لله بقيت كويس وخفيت".

- ومنذ أيام أعلن المذيع بقناة الحياة حسام حداد، الشفاء من فيروس كورونا قائلا: " الحمد لله، أخيرا أثبتت الفحوصات شفائى التام من كورونا، بعد أكثر من 30 يومًا قضيتهم فى العزل المنزلى، فترة من أصعب فترات حياتى على المستويين النفسي والجسدي".

- كما أعلن هاني يونس، المستشار الاعلامى لرئيس الوزراء، شفائه من فيروس كورونا بعد عزله المنزلى لمدة أسبوعين هو وزوجته، موجها الشكر لكافة المسئولين والأطقم الطبية على متابعتهم له.

- وفي نهاية يونيو، أعلن المذيع كريم رمزىشفاءه من فيروس كورونا، وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كورونا سلبي الحمد لله كانت تجربة سهلة وبسيطة بفضل الله ودعواتكم".

- في نفس التوقيت، أعلنت الإعلامية آية عبدالرحمن، المذيعة بقناة إكسترا نيوز، شفائها من فيروس كورونا، وقالت في حسابها على "فيس بوك": "الحمدلله، تم القضاء على الكورونا باشا بنجاح بفضل رحمة ربنا ودعواتكم ومحبتكم الصادقة المخلصة العظيمة".

- ورياضيا، كشف نادي الزمالك، عن تعافي حارس مرمى الفريق محمد عواد، من إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد التأكد من سلبية المسحة الثانية.

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