تأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين الطاعنين بـ"فض اعتصام النهضة"

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام النهضة" وقررت تأييدالأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقًا والسجن المؤبد والمشدد..





وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام فض النهضة في أغسطس 2013.





كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات عديدة من بينها تدبير تجمهر بميدان النهضة والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.



