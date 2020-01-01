بعد هدف رونالدو.. تعرف على هداف الدوري الإيطالي بعد مرور 30 جولة

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:30 م
هداف الدوري الإيطالي
هداف الدوري الإيطالي
بعد هدف رونالدو.. تعرف على هداف الدوري الإيطالي بعد مرور 30 جولة

هداف الدوري الإيطالي ، اشتعلت منافسات الدوريات الكبرى، بعدما عادت منافستها منذ توقف دام لـ100 يوم تقريبًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتعود المسابقات وفق إجراءات وضوابط احترازية، على رأسها إقامة المبارايات دون جمهور.

هداف الدوري الإيطالي

ويواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الزحف لملاحقة هداف الدوري الإيطالي اللاعب تشيرو إيموبلي، مع مرور 30 جولة من بطولة "الكالتشيو" في منافسة شرسة برغم عدم تسجيل الأخير في مباراة أمس السبت.

صراع هداف الدوري الإيطالي

وانتهت 3 مبارايات بافتتاح الجولة الـ30 من البطولة الإيطالية "الكالتشيو" والتيس أقيمت يوم أمس السبت الموافق الـ4 من يوليو 2020، والتي شهدت بقاء هداف الدوري الإيطالي في الصدارة كما هو برغم تهديف رونالدو.

هداف الدوري الإيطالي لاعب لاتسيو

وتوقف هداف الدوري الإيطالي نجم فريق لاتسيو عند الهدف الـ29 حيث خسر فريقه أمام ميلان بثلاثية نظيفة ولم يحرز أية أهداف لفريقه، في حين سجل رونالدو هدفًا رائعًا مع يوفنتوس في شباك تورينو في المباراة التي انتهت برباعية مقابل هدف.

رونالدو يقترب من هداف الدوري الإيطالي

وقلص رونالدو الفرق بينه وبين إيموبلي لاعب لاتسيو هداف الدوري الإيطالي إلى 4 أهداف فقط حيث سجل "الدون" هدفه الـ25 ويواصل تهديفه في شباك الخصوم، ليثبت أنه أحد الظواهر الرياضية الكبيرة.

لقب هداف الدوري الإيطالي

ويشهد لقب هداف الدوري الإيطالي صراعًا كبيرًا بين العديد من النجوم الذين يتنافسون فيما بينهم من أجل الحصول على هذا اللقب الذي يضيف لحظة تاريخية لصاحبه، ويعد إنجازًا كبيرًا وفخرًا لكونك هداف لأحد أفضل 5 دوريات كبرى بالعالم.

هداف الدوري الإيطالي وصراع اللقب

وواصل كابوتو مواصلة المنافسة على لقب هداف الدوري الإيطالي برغم ابتعاده عن المتصدر بـ14 هدفًا، ولكنه وضع نفسه بالمركز الـ5 في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

ترتيب هداف الدوري الإيطالي

ويتصدر إيموبلي قائمة هداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفًا، يليه النجم البرتغالي رونالدو برصيد 24 هدفًا، ثم لوكاكو بـ19 هدفاً، وخلفه بيدرو برصيد 17 هدفًا، وفي المرتبة الخامسة يأتي كلا من جوسيب اليسيتش ومورييل وكابوتو برصيد 15 هدفًا لكل لاعب.

بعد هدف رونالدو.. تعرف على هداف الدوري الإيطالي بعد مرور 30 جولة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هداف الكالتشيو هداف الدوري الإيطالي قائمة هدافي الدوري الإيطالي ترتيب هداف الدوري الإيطالي

أخبار تهمك

عاجل.. محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد للحكومة الإماراتية

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

منذ 43 دقيقة

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 10 ساعة

أزمة كبيرة بسبب قميص برشلونة الجديد

منذ ساعة الا ربع

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

7 عروض لخطف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

طاهر يضحي من أجل الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع الفنان محمد محمود

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 4 ساعات

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 14 ساعة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

"الفجر الفني" ينفرد بنشر تصريح دفن جثمان رجاء الجداوي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

منذ ساعة و 12 دقيقة

تفاصيل عقد "دونجا" مع الزمالك

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

رونالدو vs إيموبيلي .. الثنائي الذهبي في الميزان

ليفربول يصارع مانشستر يونايتد على ضم «هداف الكالتشيو»

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات اليوم الإثنين

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباريات الثلاثاء

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة 27

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب انتهاء مباريات اليوم الجمعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

07:44 ص

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

12:33 م

أزمة كبيرة بسبب قميص برشلونة الجديد

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»