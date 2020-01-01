بعد هدف رونالدو.. تعرف على هداف الدوري الإيطالي بعد مرور 30 جولة





هداف الدوري الإيطالي ، اشتعلت منافسات الدوريات الكبرى، بعدما عادت منافستها منذ توقف دام لـ100 يوم تقريبًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتعود المسابقات وفق إجراءات وضوابط احترازية، على رأسها إقامة المبارايات دون جمهور.





هداف الدوري الإيطالي





ويواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الزحف لملاحقة هداف الدوري الإيطالي اللاعب تشيرو إيموبلي، مع مرور 30 جولة من بطولة "الكالتشيو" في منافسة شرسة برغم عدم تسجيل الأخير في مباراة أمس السبت.





صراع هداف الدوري الإيطالي





وانتهت 3 مبارايات بافتتاح الجولة الـ30 من البطولة الإيطالية "الكالتشيو" والتيس أقيمت يوم أمس السبت الموافق الـ4 من يوليو 2020، والتي شهدت بقاء هداف الدوري الإيطالي في الصدارة كما هو برغم تهديف رونالدو.





هداف الدوري الإيطالي لاعب لاتسيو





وتوقف هداف الدوري الإيطالي نجم فريق لاتسيو عند الهدف الـ29 حيث خسر فريقه أمام ميلان بثلاثية نظيفة ولم يحرز أية أهداف لفريقه، في حين سجل رونالدو هدفًا رائعًا مع يوفنتوس في شباك تورينو في المباراة التي انتهت برباعية مقابل هدف.





رونالدو يقترب من هداف الدوري الإيطالي





وقلص رونالدو الفرق بينه وبين إيموبلي لاعب لاتسيو هداف الدوري الإيطالي إلى 4 أهداف فقط حيث سجل "الدون" هدفه الـ25 ويواصل تهديفه في شباك الخصوم، ليثبت أنه أحد الظواهر الرياضية الكبيرة.





لقب هداف الدوري الإيطالي





ويشهد لقب هداف الدوري الإيطالي صراعًا كبيرًا بين العديد من النجوم الذين يتنافسون فيما بينهم من أجل الحصول على هذا اللقب الذي يضيف لحظة تاريخية لصاحبه، ويعد إنجازًا كبيرًا وفخرًا لكونك هداف لأحد أفضل 5 دوريات كبرى بالعالم.





هداف الدوري الإيطالي وصراع اللقب





وواصل كابوتو مواصلة المنافسة على لقب هداف الدوري الإيطالي برغم ابتعاده عن المتصدر بـ14 هدفًا، ولكنه وضع نفسه بالمركز الـ5 في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".





ترتيب هداف الدوري الإيطالي





ويتصدر إيموبلي قائمة هداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفًا، يليه النجم البرتغالي رونالدو برصيد 24 هدفًا، ثم لوكاكو بـ19 هدفاً، وخلفه بيدرو برصيد 17 هدفًا، وفي المرتبة الخامسة يأتي كلا من جوسيب اليسيتش ومورييل وكابوتو برصيد 15 هدفًا لكل لاعب.



