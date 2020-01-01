"الفجر" تنعي الفنانة رجاء الجداوي: مسيرة خالدة في وجدان المصريين

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
الفجر
نعت مؤسسة "الفجر"، الفنانة رجاء الجداوى، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، عن عمر يُناهز 82 عامًا، بعد 43 يومًا داخل العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لـ"الفجر"، أن مسيرة الفنانة الراحلة ستظل خالدة في وجدان المصريين، داعيًا الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها وحبيها في مصر والوطن العربي، الصبر والسلوان.

كانت أميرة حسن مختار، الأبنة الوحيدة للفنانة الراحلة، قالت: إن آخر تحليل"pcr"، لوالدتها ظهرت نتيجته مساء أمس السبت، وكان إيجابيًا، وأظهر استمرار إصابتها بفيروس كورونا المُستجد، أى قبل وفاتها بخمس ساعات.

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