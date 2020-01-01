طارق العريان وحنان مطاوع ونرمين الفقي ينعون رجاء الجداوي

Advertisements

توفيت اليوم الفنانة القديرة رجاء الجداوي، جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.





نعي طارق العريان رجاء الجداوي قائلاً: "البقاء لله ربنا يرحمها ويدخلها الجنة وداعا يا اطيب وأجمل روح".





وحرصت علي حنان مطاوع علي توديعها بتلك الكلمات: "أحب وأغلي الناس، قلبي موجوع بس اكيد في مكان احسن، ربنا يصبر أميرة وأولادك اللي هما كتير اوي وأنا واحدة منهم، الله يرحمك يا حبيية قلبي".





وأضافت نرمين الفقي : إن لله وإنا إليه راجعون ، ربنا يرحمك يا حبيبة قلبي يا غالية هتوحشيني اوي ربنا يصبرنا ويصبر حبايبك يا أمنا الجميلة





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي، الدرامية مسلسل" لعبة النسيان"، الذي تم عرضن في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.