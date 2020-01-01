منظمة التجارة تستعد لإعلان تدابير الأمن الغذائي العالمى

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
ناقش أعضاء منظمة التجارة العالمية إعلانا محتملا قد يتم إصداره في المؤتمر الوزاري الـ12 للمنظمة العام المقبل.

 ويعالج الإعلان، الذي سيأتي على شكل مبادرة، الضغوط المتزايدة على إنتاج وتجارة الأغذية الزراعية على الصعيد الدولي في أعقاب أزمة كوفيد - 19.


ونوقش الاقتراح لأول مرة في اجتماع للجنة التدابير الخاصة بالمعايير والضوابط التنظيمية في 24 - 26 حزيران (يونيو)، حيث توصل الأعضاء إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن سلسلة من التوصيات لتحسين كيفية تعاملهم مع معايير الصحة العامة واللوائح والتجارة.


وقال معدو مشروع القرار "إن الإعلان الوزاري سيساعد على تعزيز الأمن الغذائي والتجارة الدولية، وسينشئ برنامج عمل يكون مفتوحا لجميع الأعضاء من شأنه أن يكمل الجهود للتصدي للتحديات التي تواجهها دول كثيرة في تنفيذ اتفاق التدابير المتعلقة بمبيدات الآفات، ضمنها المتعلقة بالتقنية الإحيائية، والنسب الكيماوية لمبيدات الآفات، وتغير المناخ، والاستدامة البيئية".


ويتضمن الإعلان توصيات بشأن موضوعات مثل: برامج الأمن الغذائي الخاصة في الدول الأعضاء، ضمان تنسيق الاستجابات بين الأعضاء للأزمات العالمية، ضمان عدم تقييد التجارة في المنتجات الزراعية والغذائية على نحو غير ملائم، مراجعة الآليات الوطنية لتنسيق التدابير المتعلقة بالصحة والصحة النباتية، تفعيل إجراءات الإخطار والشفافية، تعيين الحدود القصوى لمستويات المخلفات لمنتجات وقاية النباتات.

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