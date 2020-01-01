تسجيل أكبر حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا في إيران

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الأحد، عن تسجيل أكبر حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

ورصدت وزارة الصحة الإيرانية، 163 وفاة جديدة، وكان أعلى رقم هو 162 في 26 من الشهر الماضي سبقه تسجيل 158 في 4 أبريل الماضي.

وفي إحصائية جديدة نشرتها، وزارة الصحة الإيرانية، أفادت بارتفاع عدد ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 163 حالة جديدة ليصل إلى مستوى 11571.

وكان هذا الرقم يمثل أكبر ارتفاع للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران منذ بدء تفشيه، حيث بلغ العدد القياسي السابق 162 حالة وتم رصده في إحصائية يوم 26 يوليو الماضي، وتشير الحصيلة الجديدة إلى زيادة ملموسة لهذا المعدل، الذي وصل يوم 2 يونيو إلى 148 حالة، وفي 3 يونيو إلى 154، وفي 4 يونيو 148.

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد ازدادت خلال اليوم الماضي بواقع 2560 حالة لتصل إلى 240438.

وأوضحت وزارة الصحة الإيرانية، أن أقاليم خوزستان، كردستان، أذربيجان الغربية، أذربيجان الشرقية، هرمزغان، بوشهر، خراسان، كرمانشاه في حال صحية حمراء، كما تم تسجيل ارتفاع في معدلات الإصابة في أقاليم أصفهان، همدان، زنجان، كرمان، خراسان الشمالية، بوير أحمد، والعاصمة طهران.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.