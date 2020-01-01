كريم عبدالعزيز وأصالة ودينا ينعون الراحلة رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
توفيت اليوم الفنانة القديرة رجاء الجداوي، جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

نعي كريم عبدالعزيز رجاء الجداوي قائله: "وداعا رجاء الجداوي، ربنا يرحمك ويغفرلك، عمرها ما زعلت حد البقاء لله".

وأضافت دينا الراقصة: "إن لله وإنا إليه راجعون وداعا يا أعز وأغلي الناس ، اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها برحمتك يا أرحم الراحمين".

وأودعتها أصالة بتلك الكلمات: "رحلت من كانت ام وأمان لكل من حولها، الله يرحمها عدد قلوب تعلقت بها وأحبتها".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضن في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.

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