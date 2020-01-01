"وداعًا وإلى لقاء".. نجوم الفن ينعون رجاء الجداوي

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استيقظ الوسط الفني اليوم على خبر مُفجع وهو رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وقام البعض برثائها بكلمات مؤثرة معبرين عن حبهم الشديد لها، وعن أنهم سيتفتقدون إليها، وبسرعة شديدة تحولت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لساحات عزاء، للدعاء لها ولمواساة ابنتها.



وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" ، أبرز الفنانين الذين قاموا برثائها.



كتب عمرو دياب، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنَّ لله وإنا إليه راجعون،خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان".





بينما نشر راغب علامة صورة جمعته بالفنانة رجاء الجداوي، وعلق عليها قائلاً: "‏الفنانة و الصديقة الكبيرة رجاء الجداوي في ذمة الله،

فيروس ‎كورونا المرعب استطاع أن يخطف بشكل مؤسف نجمة من نجوم الفن العربي الفنانة الكبيرة ‎رجاء الجداوي، الله يرحمك ويجعلك في جنّات الخلد، ويصبّر عائلتك وجمهورك ومحبّيك، خالص العزاء للشعب المصري والعربي".





بينما نشر أحمد داوود صورة جمعته بالفنانة رجاء الجداوي من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً :"لا اله إلا الله، إنَّ لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويصبرنا علي فراقك يا جوجا يا جميلة يا طيبة يا كريمة يا راقية يا حنينة ياللي علمتيني معاني كتيير حلوة هتوحشينا أوي أوي".





بينما كتبت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام": "مش قادرة أصدق، حتوحشيني وحتوحشني طيبة قلبك وخفة دمك وكرمك وجدعنتك وكلامك ليا وطبطبطتك عليا يا أحن ست وأم وصاحبة في الدنيا، فالجنه حبيبتي إن شاء الله،أرجوا الدعاء والفاتحة علي روحها".





ونشرت منة شلبي صورة جمعتها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعلقت عليها قائله: "إنّ لله و انا اليه راجعون، وجعت قلبي جدًا جدًا الست المحترمة، المُحبة للجميع، البشوشة، الراقية، صاحبة وحبيبة وسند الجميع، على المستوى الشخصي كنت بحبها جدًا جدًا وعلى المستوى الفني هي نجمة كبيرة، ألف رحمة ونور على روح الأستاذة رجاء الجداوي الست الصلبة الحمولة الحلوة،نسألكم الفاتحة".





كتب شيكو عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام": "مفيش كلام يوصف رجاء الجداوي واللي انتوا شوفتوه من طيبتها على الشاشة وفي البرامج ميجيش فعلا 10% من طيبتها ومشاعرها الطيبة وأمومتها لكل اللي حواليها، كان ليا الشرف إني عرفتها في الحقيقة واشتغلت معاها، ومش مصدق اني بحط صورتها واكتب البقاء لله، ادعولها كتير".





كتبت سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام": "وداعًا الفنانة القديرة رجاء الجداوي، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا اليه راجعون".



كتبت نبيلة عبيد عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام":" عاشت بين البشر قلب نقي وروح طيبة،لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإنَّ لله وإنا إليه راجعون، برحيلك مصابنا كبير وفقدنا فنانة كبيرة وإنسانة راقية المشاعر، الفنانة القديرة رجاء الجداوي في ذمة الله، اللهم أدخلها جنتك برحمتك الواسعة سبحانك أنت أرحم الراحمين،خالص العزاء للأسرة ولمحبيها في كل العالم العربي".



بينما نشرت ليلى علوي صورة جمعتها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي من خلال حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام "، وعلقت عليها قائلة :" خبر صادم ووجع قلب كبير، رحلت الفنانة العظيمة والإنسانة الأعظم رجاء الجداوي، أم وصديقة وناصحة مخلصة، رحلت اليوم ورحلت معاها حتة من روحنا وذكرياتنا ومحبتنا للفن والأناقة اللي طول عمرها صورة ومثل حي ليها ، رجاء الجداوي اللي كانت أم للجميع قبل ما تكون صديقة عزيزة وفنانة نفخر بيها جميعًا، هاتفضل في قلوبنا محبة كبيرة لرجاء الجداوي، مع السلامة يا جوجو عزائي لأميرة حسن مختار ابنة رجاء الجداوي الوحيدة وحفيدتها في مصابهم ومصابنا الأليم، ولكل حبايبك وجمهورك الكبير الصبر والسلوان".



بينما كتب أمير كرارة، من خلال حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام ":" الهانم الكبيرة الراقية الطيبه الجدعه اللي ماختلفش عليها بني آدم في ذمة الله ربنا يرحمك".



وكتبت إسعاد يونس عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام" :" سلامًا سلامًا لروحك الطيبة، ست الهوانم استأذنت، وداعا و إلي لقاء".