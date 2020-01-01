بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

لازال النادي الأهلي يحاول حسم صفقة طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات جادة مع نادي المقاولون منذ فترة لضم طاهر محمد وطلب النادي الحصول على 40 مليون جنية لبيع اللاعب وتم تخفيضه بعد ذلك إلى 35 مليون ولكن الأحمر رفض دفع هذا المبلغ.





وعرض المارد الأحمر على ذئاب الجبل دفع مبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى لاعبين من الفريق يختارهم المقاولون من أصل أربعة "صالح جمعة أو حسين السيد أو باسم علي أو أحمد الشيخ".





ولكن رفض المقاولون هذا العرض وطلب الحصول على 30 مليون جنيه ولاعبين من رباعي الأهلي صلاح محسن أو ناصر ماهر أو أحمد ياسر ريان أو أحمد الشيخ ليرفض الأهلي هذه المطالب.





ويحاول الأهلي حاليا حسم الصفقة مع نادي المقاولون العرب مقابل المال فقط دون عقد أي صفقات تبادلية ولكن يحاول تخفيض مطالبهم قليلا.