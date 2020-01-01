طول عمرك شيك.. حكاية دقائق بكت فيها رجاء الجداوي أمام "السيسي"

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
بعد معاناة كبيرة مع فيروس كورونا "كوفيد-19"، رحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي خلال الساعات الأخيرة، وسط حالة من الحزن بالوسط الفني، الذي سيطرت عليه كلمات نعي الفنانة على صفحات نجومه بالسوشيال ميديا.

وتوفيت رجاء الجداوي، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا، رغم عدة محاولات من الأطباء لإنقاذ حياتها إلا أن الأمر الإلهي نفذ.

بكاء أمام الرئيس السيسي
وهناك موقف مؤثر جمع الفنانة الراحلة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل عامين، أدى هذا الموقف إلى بكاء رجاء الجداوي أمام الكاميرات، بسبب كلمات إطراء من الرئيس السيسي، على الهواء مباشرة، وذلك خلال تقديهما إحدى الفعاليات الاجتماعية.

وخلال حديثه معها في تلك الفاعلية قال لها "السيسي": "انتي فنانة شيك وهتفضلي شيك طول عمرك.. ربنا يديكي الصحة ويكرمك"، الأمر الذي أدى إلى سعادة الفنانة رجاء الجداوي وانهمارها في البكاء.

أسرار دقائق البكاء
وعن تفاصيل تلك الدقائق، فقد كانت رجاء الجداوي تقدم احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تواجد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال تواجدها وجهت شكرًا خاصًا إلى مصفف الشعر، الذي بذل مجهودًا كبيرًا، خاصة وأنهم حضروا بشكل مفاجئ، ليقاطعها الرئيس السيسي قائلًا: "أنا بشكرك جدًا جدًا جدًا.. ربنا يديكي الصحة ويكرمك.. هتفضلي طول عمرك شيك جدًا.. أوعى تفتكري إني بقول لحضرتك شيك على اللبس بس.. شيك في كل حاجة".

وفي هذه اللحظات تفاجأت الفنانة الرحلة بكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي ثم بكت بشكل تلقائي قائلة: "أنا أخدت أعلى وسام النهاردة.. متشكرة جدًا".

يذكر أن رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، وهي ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان في القاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958.

كما أنها تزوجت مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذي رحل في 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هي أميرة.




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