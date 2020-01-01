أحمد رزق وإيمان العاصي وميريهان حسين ينعون وفاة رجاء الجداوي

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توفيت اليوم الفنانة القديرة رجاء الجداوي، جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.



نعي أحمد رزق وفاة رجاء الجداوي قائلاً: "ربنا يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة ، كانت أم وصديقة للجميع ، خبر حزين ، إن لله وإن إليه راجعون".



وأضافت إيمان العاصي: "هتوحشينا يا طيبة يا راقية يا جميلة يا حنينة ، مفيش واجب كنتي بتتاخري عني ، الله يرحمك ويغفرلك ويصبرنا ويصبر كل حبايبك يا ست الستات، هتوحشينا أوي يا استاذة رجاء، كلنا بحبك".



كما حرصت ميريهان حسين علي توديعها بكلمات مؤثرة قائله: "في الجنة بإذن الله ، إن لله وإن إليه راجعون".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضن في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.