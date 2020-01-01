أحمد رزق وإيمان العاصي وميريهان حسين ينعون وفاة رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
توفيت اليوم الفنانة القديرة رجاء الجداوي، جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

نعي أحمد رزق وفاة رجاء الجداوي قائلاً: "ربنا يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة ، كانت أم وصديقة للجميع ، خبر حزين ، إن لله وإن إليه راجعون".

وأضافت إيمان العاصي: "هتوحشينا يا طيبة يا راقية يا جميلة يا حنينة ، مفيش واجب كنتي بتتاخري عني ، الله يرحمك ويغفرلك ويصبرنا ويصبر كل حبايبك يا ست الستات، هتوحشينا أوي يا استاذة رجاء، كلنا بحبك".

كما حرصت ميريهان حسين علي توديعها بكلمات مؤثرة قائله: "في الجنة بإذن الله ، إن لله وإن إليه راجعون".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضن في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.

أخبار تهمك

7 عروض لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 3 ساعات

طاهر يضحي من أجل الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

منذ ساعة الا ربع

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

الموت يُفجع الفنان محمد محمود

منذ ساعتين و 37 دقيقة

"الفجر الفني" ينفرد بنشر تصريح دفن جثمان رجاء الجداوي (صورة)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

نقيب الفنانين يكشف الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد للحكومة الإماراتية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أزمة كبيرة بسبب قميص برشلونة الجديد

منذ ثلث ساعة

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

منذ 18 دقيقة

رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 10 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

بعد فشل محاولة "التبادل".. الأهلي يتجه لحسم صفقة الموسم بطريقة جديدة

12:33 م

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

07:44 ص

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

01:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»