أحمد رزق وإيمان العاصي وميريهان حسين ينعون وفاة رجاء الجداوي
الأحد 05/يوليه/2020 - 12:18 م
فايقة محمد عادل
توفيت اليوم الفنانة القديرة رجاء الجداوي، جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.
نعي أحمد رزق وفاة رجاء الجداوي قائلاً: "ربنا يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة ، كانت أم وصديقة للجميع ، خبر حزين ، إن لله وإن إليه راجعون".
وأضافت إيمان العاصي: "هتوحشينا يا طيبة يا راقية يا جميلة يا حنينة ، مفيش واجب كنتي بتتاخري عني ، الله يرحمك ويغفرلك ويصبرنا ويصبر كل حبايبك يا ست الستات، هتوحشينا أوي يا استاذة رجاء، كلنا بحبك".
كما حرصت ميريهان حسين علي توديعها بكلمات مؤثرة قائله: "في الجنة بإذن الله ، إن لله وإن إليه راجعون".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضن في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.
نعي أحمد رزق وفاة رجاء الجداوي قائلاً: "ربنا يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة ، كانت أم وصديقة للجميع ، خبر حزين ، إن لله وإن إليه راجعون".
وأضافت إيمان العاصي: "هتوحشينا يا طيبة يا راقية يا جميلة يا حنينة ، مفيش واجب كنتي بتتاخري عني ، الله يرحمك ويغفرلك ويصبرنا ويصبر كل حبايبك يا ست الستات، هتوحشينا أوي يا استاذة رجاء، كلنا بحبك".
كما حرصت ميريهان حسين علي توديعها بكلمات مؤثرة قائله: "في الجنة بإذن الله ، إن لله وإن إليه راجعون".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل" لعبة النسيان" الذي تم عرضن في السباق الرمضاني الماضي ، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.