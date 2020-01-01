القبض على متهم بالقتل والسرقة في عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد المواطنين بعين شمس، وضبط عاطل لارتكابه الواقعة بقصد السرقة.





وتبلغ لقسم شرطة عين شمس بالعثور على جثة أحد المواطنين بالعقار محل سكنه الكائن بدائرة القسم، وبها "جروح متفرقة"، وبسؤال شقيقته (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) قررت بأنها حال حضورها للإطمئنان على شقيقها اكتشفت وفاته وإختفاء (2 هاتف محمول - خاصين بالمجنى عليه وحافظة نقوده).





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - "له معلومات جنائية "- مقيم بذات العقار محل البلاغ).





وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لإقامته بذات العقار محل سكن المجني عليه وعلمه بعدم تواجده بالشقة بصفة دائمة، واحتفاظه بمبالغ مالية داخلها خطط لسرقه محتوياتها، وقام بالتسلل للشقة عبر الشرفة إلا أنه فوجئ عقب دخوله للشقة بتواجد المجني عليه فتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من شقة المجنى عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته، واستولى على (2 هاتف محمول - مبلغ مالي "خاصين بالمجني عليه")، ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات، وكذا سلاح أبيض "سكين " المستخدم فى إرتكاب الواقعة بمكان إخفائهم بمسكنه.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "سيد" سائق توك توك على يد صديقه "رامي" ويعمل نقاش.





أوضحت التحقيقات، أن المتهم ترك عمله في الفترة الأخيرة، نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة، ما أدى إلى انفصال زوجته عنه وتركها لمسكن الزوجية مع أولادها، ما جعله يمر بضائقة نفسية، ويتوهم أن آخرين يصنعوا له أعمال سحر وشعوذة.





وأمرت النيابة، بعرضه على الطب النفسي لبيان ما إذا كان مريضا نفسيا من عدمه.





وأفادت التحقيقات، في وقت سابق بأن المتهم مريضًا نفسيًا، وقتل صديقه "سيد" الذي يعاني من إعاقة في قدمه، لتوهمه بأنه وراء "عمل سحر" له، فاستغل المتهم عدم وجود زوجته لانفصاله عنها، وتردد المجني عليه الدائم في منزله، ليرتكب جريمته، وفي يوم الجريمة خنقه بقطعة قماش وضعها حول رقبته ثم وضع قطعة خشبية في أماكن حساسة بجسد صديقه القتيل، وألقى بجثته من الطابق الثالث من شرفة شقته بالعقار محل سكنه.





كان الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغًا من أهالي منطقة المنيب، بالعثور على جثة شاب ملقى من أعلى عقار في الشارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد هشام فتحي والنقيب عمر مبارك معاوني مباحث قسم شرطة الجيزة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي "سيد. ا" سائق "توك توك"، ملقاة من العقار محل العثور عليه، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "رامي" يعمل نقاش، ويعاني من مرض نفسي، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.



