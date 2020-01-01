الاقتصاد الاقتصاد السعودية: مبادرات دعم القطاع الخاص تجاوزت 51 مليار ريال الأحد 05/يوليه/2020 - 11:37 ص Advertisements قال البنك المركزي السعودي يوم الأحد إن مبادرات الحكومة لدعم تمويل القطاع الخاص من أجل تخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا تجاوزت 51 مليار ريال (13.60 مليار دولار). أخبار تهمك «اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع منذ حوالي 13 ساعة تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت منذ يومين عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة" منذ حوالي 9 ساعات "الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة منذ ساعتين و 51 دقيقة نقيب الفنانين يكشف الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي منذ حوالي 4 ساعات عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي منذ حوالي 4 ساعات تفاصيل عرض الأهلي لضم موليكا منذ ساعتين و 37 دقيقة بيراميدز يعرض نجمه على الزمالك منذ حوالي 3 ساعات "الفجر الفني" ينفرد بنشر تصريح دفن جثمان رجاء الجداوي (صورة) منذ ساعة و نصف رئيس دولة أفريقية يدخل العزل الصحي بسبب كورونا منذ ساعتين و 41 دقيقة كورتوا يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد منذ 39 دقيقة عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا منذ حوالي 20 ساعة عاجل.. محمد بن راشد يعلن الهيكل الجديد للحكومة الإماراتية منذ أقل من ساعتين سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو) منذ حوالي 17 ساعة طاهر يضحي من أجل الأهلي منذ ساعتين و 9 دقيقة عاجل.. وفاة الفنانة رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس "كورونا" منذ حوالي 6 ساعات