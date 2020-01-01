السعودية: مبادرات دعم القطاع الخاص تجاوزت 51 مليار ريال

Advertisements

قال البنك المركزي السعودي يوم الأحد إن مبادرات الحكومة لدعم تمويل القطاع الخاص من أجل تخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا تجاوزت 51 مليار ريال (13.60 مليار دولار).