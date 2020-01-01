العالم يسجل 11,2 مليون إصابة بكورونا.. وحالات الشفاء تتجاوز 6 ملايين

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:05 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية صباح اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم زاد بنحو 192 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 11 مليونا و267,3 ألف.

 

ووفقًا لإحصاءات الجامعة الأمريكية، فإن عدد حالات الشفاء تجاوز 6 ملايين و59 ألفا، فيما توفي أكثر من 530,7 ألف شخص جراء مرض كوفيد-19 حتى الآن.

 

وكانت قائمة الدول الأكثر إصابة بكورونا، تشمل الولايات المتحدة (مليونان و839,4 ألف حالة) والبرازيل (مليون و577 ألفا) وروسيا (673,5 ألف) والهند (673,1 ألف) وبيرو (299 ألفا) وتشيلي (291 ألفا).

 

وبين الدول العربية الأكثر تضررا بالجائحة السعودية (205,9 ألف) وقطر (99,1 ألف) ومصر (74 ألفا) والعراق (58,3 ألف) والكويت (49,3 ألف) وعمان (45,1 ألف).

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,085 مليون إصابة، بينهم أكثر من 526 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,211 مليون حالة شفاء.

 

 

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

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