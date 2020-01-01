خبير: مصر ستكون من أخر الدول التي تتخلص من فيروس كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن أرقام إصابات كورونا تتصاعد على مستوى العالم، منوها بأن معدلات الإصابة متوقع أن تنحسر اعتبارا من شهر أغسطس وحتى منتصف سبتمبر على مستوى العالم.





وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن مصر من أخر الدول التي أصيبت بفيروس كورونا، ولهذا ستكون من أخر الدول التي ستتخلص منه، حيث متوقع أن تنتهي هذه الموجة في أخر أغسطس أو مطلع سبتمبر.





وشدد على أهمية التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية خاصة مع عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي، حيث لو ارتدى أقل من 50% من المواطنين الكمامة، فأن أعداد الإصابات قد تزيد، وسنواجه سيناريو سيىء للغاية، منوها بأنه يجب متابعة أرقام الإصابات خلال الفترة ما بين 12 و15 يوليو، فإذا تبين ثبوتها، فهذا يعني أننا تخطينا مرحلة الخطر، وأن هذه الموجة ستنتهي في نهاية أغسطس.





وعن الموجة الثانية من الفيروس، أوضح أنها تحدث عن انتهاء الموجة الأولى وعدم تسجيل أي إصابات لفترة ثم تظهر إصابات أخرى من جديد، منوها بأنه من المتوقع أن تظهر في الشتاء، كاشفا أن فيروسات عائلة كورونا معروف عنها أن الموجة الثانية تأتي أضعف.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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