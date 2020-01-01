القوات البحرية تضبط كمية من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبي

نجحت القوات البحرية، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر داخل البلاد عن طريق البحر، وذلك استمراراُ لجهود القوات المسلحة في تأمين كافة حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.





وكان ورد بلاغ برصد أحد بلنصات الصيد المشتبه بها أمام السواحل الشمالية بميناء الغردقة بنطاق الأسطول الجنوبى وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بتوجيه عدد من الوحدات البحرية القائمة بالتأمين بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، وقام المهربون بإلقاء الشحنة بالبحر وقامت الوحدات بتمشيط المنطقة وإنتشال عدد (304) لفافة كبيرة من نبات البانجو المخدر مبعثرة بعمق 6 كيلومتر داخل البحر.





وتواصل القوات البحرية جهودها في تأمين وحماية الحدود الساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والتصدى بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف النيل من مقدرات الوطن.





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صدق الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، ومن خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل ضباط محاربين ولصالح الكلية البحرية ضباط بحريين.





جاء ذلك خلال إعلان اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، والذي أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتي: الكلية الحربية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي، وألا يزيد السن في 1 11 2020 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70 % فأكثر.





أما الكلية البحرية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبتي الرياضيات والعلوم وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي وألا يزيد السن فى 1 11 2020 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70 % فأكثر، وأن يجيد الطالب السباحة.





والكلية الجوية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي، وألا يزيد السن في 1 11 2020 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65 % فأكثر.





أما الكلية الفنية العسكرية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة الرياضيات فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية علمى والشهادات المعادلة من القسم العلمي، وألا يزيد السن في 1 11 2020 عن 21 سنة وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 92% فأكثر.





في حين أن كلية الدفاع الجوي تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل فى مادتى الفيزياء والرياضيات على 70% فأكثر، وألا يزيد السن في 1 11 2020 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 85% فأكثر.





أما كلية الطب للقوات المسلحة فتقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة العلوم فقط) وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، وألا يزيد السن في 1 11 2020 عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 97% فأكثر.





والمعهد الفني للقوات المسلحة يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة الرياضيات والعلوم والحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمى ويقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربي فقط أو معهد الدنبسكو بشرط أن تكون التخصصات الميكانيكا والكهرباء فقط، ويقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام فقط، وطبقا للشروط والتخصصات والشُعب التي تُقبل بالمعهد، كما يقبل الطلبة الحاصلين على شهادات أعلى من الشهادات المذكورة فى المجالين ( الهندسي والتكنولوجي ).



