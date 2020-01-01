الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التاريخ (3 ثانوي - الشعبة الأدبية).. أسئلة متوقعة في الامتحان وشرح تفصيلي للمنهج





المراجعة النهائية لمادة التاريخ، نقدم لكم في السطور التالية رابط يمكن للطلاب من خلاله معرفة الأسئلة المتوقعة في الامتحان، ومراجعة المنهم مراجعة نموذجية نظرا لوجود شرح تفصيلي لمادة التاريخ المقرر تأديتها يوم الثلاثاء الموافق 7 من يوليو لعام 2020 لطلاب الصف الثالث الثانوي للشعبة الأدبية.





ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، اتاحت وزارة التربية والتعليم ربط موقع thanaweya، تسهيلا على الطلاب معرفة الأسئلة المتوقعة في امتحان مادة التاريخ مع حل نموذجي قبل أداء الامتحان للحصول على الدرجات النهائية.





ننشر لكم في السطور التالية رابط المراجعة النهائية لمادة التاريخ، لطلاب الثانوية العامة 2020، حيث تحتوي على شرح وحل أسئلة الوحدات التالية: - الوحدة الأولى: الحملة الفرنسية على مصر وتضم حوالي 11 محاضرة. - الوحدة الثانية تشمل بناء الدولة الحديثة في مصر وتضم حوالي 29 محاضرة. - الوحدة الثالثة وهي بعنوان مصر منذ الثورة العرابية وحتى الحرب العالمية الأولى وتضم حوالي 24 محاضرة. - الوحدة الرابعة هي عبارة عن 19 محاضرة وتشمل شرح كامل نموذجي. - الوحدة الخامسة هي التوسع الإستعماري في البلاد العربية قبل الحرب العالمية الأولى حتى الاستقلال وعبارة عن 10 محاضرات.

لمعرفة الرابط الذي سيحصلون من خلاله على المراجعة النهائية لمادة التاريخ يمكن الضغط هنا



