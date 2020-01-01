سر نقل إجازة 30 يونيو إلى الخميس

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر

بعد الإعلان الحكومى وإعلان البنك المركزى عن إجازة للعاملين بالحكومة والبنوك والقطاع الخاص يوم الثلاثاء الماضى احتفالا بثورة 30 يونيو، فوجئ الجميع بما فى ذلك البنك المركزى بتغيير يوم الإجازة من الثلاثاء إلى الخميس، وأضاف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن هذا التأجيل خطة الحكومة فى التعامل مع كل الإجازات التى توافق منتصف الأسبوع، ولكن لا المتحدث الرسمى ولا رئيس الحكومة كشفا عن سر تغيير الإجازة أو سبب الاتجاه الحكومى، وبحسب مصدر سياحى فإن قطاع السياحة كان قد طلب من قبل ومن عدة حكومات سابقة تأجيل إجازات منتصف الأسبوع لآخر الأسبوع، وذلك حتى يستفيد قطاع السياحة والعاملون به من دعم السياحة الداخلية، لأن المصريين الذين يملكون سيارات يقضون الويك إند أو إجازة نهاية الأسبوع فى المنتجعات القريبة إذا كان يوم الخميس أو الأحد إجازة، وخلال الاجتماعات المتكررة بين الحكومة وقطاع السياحة تجدد الطلب، ووافقت الحكومة على هذا الطلب الذى ينعش السياحة الداخلية، ويخدم القرار المنتجعات القريبة مثل الساحل الشمالى والعين السخنة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد، وبالمثل ستسفيد شرم الشيخ من القرار بعد الأنفاق والطريق الجديد، حيث أصبحت المسافة من القاهرة الكبرى وشرم الشيخ نحو 4 ساعات فقط، ويأمل المستثمرون فى قطاع السياحة أن ينعش هذا القرار السياحة الداخلية لتعويض الخسائر الكبرى التى تكبدوها خلال أزمة كورونا، والتوقعات بانخفاض السياحة الخارجية رغم إلغاء خطر السفر فى معظم الاتحاد الأوروبى ودول العالم.

ومن ناحية أخرى اعترض بعض كبار خبراء ورجال السياحة على استمرار الغلق المبكر للمحال التجارية والمطاعم بعد انتهاء أزمة كورونا لتأثيره على سياحة العرب للقاهرة بشكل خاص، لأن السياح العرب يعشقون القاهرة لأنها مدينة لا تنام، بل إن بعض حملات وزارة السياحة كانت تروج للقاهرة بجمال وسحر لياليها الساهرة، خاصة فى أشهر فصل الصيف.

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