أحمد سعد فى غرفة العمليات

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:21 ص
بوابة الفجر
عبد الله الصاوى
خضع الفنان أحمد سعد إلى جراحة فى الفم بعد أن عانى مؤخرا من آلام حادة، ما جعله يقرر الذهاب للطبيب الخاص به، وطلب منه إجراء عملية جراحية، وبعد فترة قصيرة نتج عن هذه العملية آلام فى الأذن الوسطى، الأمر الذى جعل الطبيب يطلب منه تدخلاً جراحيًا مرة أخرى.

وعلمنا أن سعد بمجرد أن أنهى العملية الجراحية، قرر السفر إلى مدينة الغردقة، حتى يقوم بالاستجمام هناك، ومن المقرر أن يعود نهاية الأسبوع الجارى، ليجرى الجراحة الثانية. يشار إلى أن سعد شارك مؤخرا فى ديو غنائى مع الفنان حسن شاكوش، وحمل اسم «١٠٠ حساب»، واضطرا لتأجيله بسبب عدم حل شاكوش لمشاكله مع نقابة المهن الموسيقية.

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