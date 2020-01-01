شركة "ديرني" تنعى وفاة رجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نعت الشركة الكرتونية الشهيرة "ديزني"، وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتبت قائله: "صوت أخر أسعد الملايين من محبي ديزني يغادر عالمنا.. إنتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي بعد معاناتها مع فيروس كورونا عن عمر يناهز 82 عامًا".

يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي قد شاركت في عام 2004م بأداء شخصية البقرة هانم في فيلم "مزرعة في خطر" لعالم ديزني.

وتوفيت منذ قليل رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

وكشفت أميرة مختار، منذ قليل النقاب عن آخر تطورات حالة والدتها الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت أميرة مختار: "مامي مازلت في الرعاية المركزة والحالة حرجة.. لكن ربنا موجود هو القادر وهو الشافي".

كان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، كشف منذ ساعات عن مستجدات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.

وقال "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، "رجاء الجداوي زيها زي أي مصري نتمنى له الشفاء، ولكن ما زالت حالتها حرجة".

وكانت أنباء انتشرت حول موت الفنانة رجاء الجداوي، اكلينيكيا، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية، داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية.

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