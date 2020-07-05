إنجي علاء للراحلة رجاء الجداوي: "كسرتي بقلوبنا"

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:55 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
نعت الإعلامية إنجي، علي الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، حيث نشرت صور تجمهم سوياً، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلقت إنجي، على الصور قائلاً: "انا لله وان اليه راجعون ..اللهم لا اعتراض..الفنانه القديره رجاء الجداوى فى ذمة الله...وداعا ياحبيبتى كسرتى بقلوبنا ربنا يصبرنا ويصبر بنتك وحفيدتك وكل اللى بيحبوكى على فراقك نسالكم الدعاء وقراءة الفاتحه".


توفيت منذ قليل الفنانة القديرة رجاء الجداوي، جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.


وكشفت أميرة مختار، منذ قليل النقاب عن آخر تطورات حالة والدتها الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت أميرة مختار: "مامي مازلت في الرعاية المركزة والحالة حرجة.. لكن ربنا موجود هو القادر وهو الشافي".

كان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، كشف منذ ساعات عن مستجدات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.


وقال "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، "رجاء الجداوي زيها زي أي مصري نتمنى له الشفاء، ولكن ما زالت حالتها حرجة".


وكانت أنباء انتشرت حول موت الفنانة رجاء الجداوي، اكلينيكيا، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية، داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية.

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