الهند تسجل مرة أخرى أعلى ارتفاع يومي لها في إصابات كورونا

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أبلغت الهند عن 24،850 اصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت - وهي أكبر قفزة في يوم واحد في البلاد حتى الآن، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان"



وقد سجلت البلاد حتى الآن 673،165 حالة إصابة بالفيروس، و19،268 حالة وفاة، وفقًا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة.



يوجد في الهند 235،433 حالة نشطة، بينما تعافى 394،227 مريض حتى الآن.



ولا تزال ولاية ماهاراشترا الغربية الأكثر تضررًا حيث ابلغت عن 200.064 اصابة و8671 حالة وفاة، تليها ولاية تاميل نادو الجنوبية، التي سجلت 107001 حالة، والعاصمة الوطنية دلهي، مع 97200 حالة معروفة.



اختبرت الهند أكثر من 9.7 مليون عينة لـ Covid-19.



وعلي صعيد اخر، أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في ألمانيا زاد بمقدار 239 ليصل إلى 196335، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



وأظهرت الحصيلة أن عدد القتلى المبلغ عنه ارتفعت من 2 إلى 9012.



وعلي صعيد آخر، أبلغت اليابان عن 274 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد.



كان ما يقرب من نصف تلك الإصابات في طوكيو، حيث قالت حكومة المدينة أن الأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر شهدوا زيادة كبيرة في الإصابات.



تبعت أرقام يوم السبت 249 حالة جديدة يوم الجمعة و194 يوم الخميس.



وقد أبلغت اليابان الآن عن 22،234 حالة مؤكدة، بما في ذلك 990 حالة وفاة مسجلة.



كما قال وزير الحكومة ياسوتوشي نيشيمورا اليوم الأحد إن استئناف حالة الطوارئ ليس ضروريا، واصفا الحالات الجديدة بأنها "خفيفة أو عديمة الأعراض" وليست عبئا على نظام الرعاية الصحية في اليابان.



هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

