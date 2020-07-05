رسميا.. بركات إبراهيم مديرا فنيا لمركز شباب مغاغة

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:26 ص
بركات ابراهيم
بركات ابراهيم
سالم خليل
نجح مجلس إدارة مركز شباب مغاغه، برئاسة محمود عبدالمالك، في التعاقد مع بركات إبراهيم، المدير الفني السابق لفريق طهطا، ليتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الكروي الجديد 2020/2021.

وقال صفوت ربيع مدير النشاط الرياضي والمدير الإداري للفريق إنه قد تم التعاقد مع بركات إبراهيم لمده موسم.

وسبق للمدير الفني بركات إبراهيم أن تولي تدريب العديد من الأندية منها فريق مركز شباب القيس، وطهطا.

ويعد فريق مركز شباب مغاغة، أحد أندية القسم الرابع لمجموعة محافظة المنيا هذا الموسم، وتأهل لدورة الترقي المؤهلة إلى القسم الثالث، وفي حال إلغاء الترقي، بالموسم الحالي، سيصعد الفريق المنياوي للقسم الثالث مباشرة.

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