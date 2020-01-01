إنجي وجدان تنعي رجاء الجداوي "كنت بحس إنها زي أمي"

Advertisements

نعت الفنانة إنجي وجدان، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وذلك بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشرت إنجي، صورة جمعتها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعلقت عليها قائله: "أنا صحيت على خبر حزين قوي قوي، الله يرحمك يا استاذة رجاء".





وتابعت إنجي، وجدان قائله: "بجد كنت بحبها قوي قوي،أول واحدة اشتغلت معاها و كانت طالعة في دور أمي، و اشتغلت كتير معاها و فعلاً كنت بحس إنها زي أمي، الله يرحمك يا رب"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي الدرامية مسلسل" لعبة النسيان"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم محمود قابيل.