بعد وفاتها.. رجاء الجداوي تتصدر تريند جوجل

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تصدرت الفنانة رجاء الجداوي، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد إعلان خبر وفاتها صباح اليوم نتجية إصابتها بفيروس كورونا المنتشر في العالم، داخل الحجر الصحي ب الإسماعيلية.





وقال الفنان عزوز عادل، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، عن موعد صلاة الجنازة سيكون "الدفن بعد ساعتين ونصف فى مقابر البساتين"





وكشفت أميرة مختار، منذ قليل النقاب عن آخر تطورات حالة والدتها الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت أميرة مختار: "مامي مازلت في الرعاية المركزة والحالة حرجة.. لكن ربنا موجود هو القادر وهو الشافي".



كان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، كشف منذ ساعات عن مستجدات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.



وقال "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، "رجاء الجداوي زيها زي أي مصري نتمنى له الشفاء، ولكن ما زالت حالتها حرجة".



وكانت أنباء انتشرت حول موت الفنانة رجاء الجداوي، اكلينيكيا، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية، داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية.