ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 196335 حالة

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أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في ألمانيا زاد بمقدار 239 ليصل إلى 196335، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



وأظهرت الحصيلة أن عدد القتلى المبلغ عنه ارتفعت من 2 إلى 9012.



وعلي صعيد آخر، أبلغت اليابان عن 274 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد.



كان ما يقرب من نصف تلك الإصابات في طوكيو، حيث قالت حكومة المدينة أن الأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر شهدوا زيادة كبيرة في الإصابات.



تبعت أرقام يوم السبت 249 حالة جديدة يوم الجمعة و194 يوم الخميس.



وقد أبلغت اليابان الآن عن 22،234 حالة مؤكدة، بما في ذلك 990 حالة وفاة مسجلة.



كما قال وزير الحكومة ياسوتوشي نيشيمورا اليوم الأحد إن استئناف حالة الطوارئ ليس ضروريا، واصفا الحالات الجديدة بأنها "خفيفة أو عديمة الأعراض" وليست عبئا على نظام الرعاية الصحية في اليابان.



هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

