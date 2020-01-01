شيكو هشام عن وفاة رجاء الجداوي: "كان ليا الشرف إني عرفتها في الحقيقة"

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:40 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نعى الفنان شيكو هشام وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب قائلاً: "‏مفيش كلمات توصف رجاء الجداوي و الي انتوا شوفتوه من طيبتها علي الشاشة و في البرامج ميجيش فعلا ١٠٪؜ من طيبتها و مشاعرها الطيبة و امومتها لكل الي حواليها".

‘تابع: "كان ليا الشرف اني عرفتها في الحقيقة و ليا الشرف اني اشتغلت معاها و مش مصدقاني بحط صورتها و اكتب عن رحيلها....ادعولها كتير و ادعوا لاميرة بنتها لانها كانت كل حاجة في حياتها. الوداع يا اشيك فنانة قلبا و قالبا".


توفيت منذ قليل الفنانة القديرة رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

وكشفت أميرة مختار، منذ قليل النقاب عن آخر تطورات حالة والدتها الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت أميرة مختار: "مامي مازلت في الرعاية المركزة والحالة حرجة.. لكن ربنا موجود هو القادر وهو الشافي".

كان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، كشف منذ ساعات عن مستجدات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.

وقال "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، "رجاء الجداوي زيها زي أي مصري نتمنى له الشفاء، ولكن ما زالت حالتها حرجة".

وكانت أنباء انتشرت حول موت الفنانة رجاء الجداوي، اكلينيكيا، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية، داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ يوم

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم السبت

منذ ساعتين و 20 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ ساعة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 20 ساعة

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ حوالي 11 ساعة

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 5 ساعات

تحرك أخير من الأهلي لحسم صفقة طاهر محمد

منذ حوالي 3 ساعات

خبير مائي: سد النهضة الإثيوبي معرض للانهيار من نفسه.. لهذا السبب

منذ حوالي 18 ساعة

نقيب الفنانين يكشف الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

منذ 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:44 ص

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

03:26 ص

نقيب الفنانين يكشف الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

08:13 ص

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

11:34 م

عاجل.. وفاة الفنانة رجاء الجداوي جراء مضاعفات فيروس "كورونا"

06:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن