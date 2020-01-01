ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم السبت









أقيمت اليوم 3 مباريات من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، الأسبوع ال 34، والذي يتصدره فريق ريال مدريد في الوقت الحالي.









جاءت المباراة الأولى بين نادي سلتا فيغو ونظيره ريال بيتيس، حيث سيطر التعادل الإيجابي على اجواء المباراة بهدف لكل فريق.













وعلى الجانب الآخر أتت مباراة بلد الوليد و غنيمه ألافيس، بتقدم بلد الوليد بهدف نظيف، احرز الهدف اللاعب خواكين فرنانديز في الدقيقة 88.













وفي المباراة الأخيرة في اليوم الثاني كانت بين فريق غرناطة و نظيره فالنسيا، و التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لكل فريق.













وقد جاء ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم كالتالى:-





1- ريال مدريد 74 نقطة.





2- برشلونة 70 نقطة.





3- أتليتيكو مدريد 62 نقطة.





4- أشبيلية 57 نقطة.





5- فياريال 54 نقطة.





6- خيتافي 52 نقطة.





7- ريال سوسيداد 50 نقطة.





8- أتليتيك بلباو 48 نقطة.





9- فالنسيا 47 نقطة.





10- غرناطة 46 نقطة.





11- أوساسونا 44 نقطة.





12- ليفانتي 42 نقطة.





13- بلد الوليد 39 نقطة





14-ريال بيتيس 38 نقطة.





15- ألافيس 35 نقطة.





16-سيلتا فيجو 34 نقطة.





17-إيبار 35 نقطة.





18- ريال مايوركا 29 نقطة.





19- ليجانيس 25 نقطة.



