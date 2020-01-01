تحرك أخير من الأهلي لحسم صفقة طاهر محمد

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:32 ص
طاهر وأسامه جلال
طاهر وأسامه جلال
حسام مجدي


لازال النادي الأهلي يحاول حسم صفقة طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات جادة مع نادي المقاولون منذ فترة لضم طاهر محمد وطلب النادي الحصول على 40 مليون جنية لبيع اللاعب وتم تخفيضه بعد ذلك إلى 35 مليون ولكن الأحمر رفض دفع هذا المبلغ.


وعرض المارد الأحمر على ذئاب الجبل دفع مبلغ 15 مليون جنية بالاضافه إلى ولاعبين من الفريق يختارهم المقاولون من أصل الأرعبة "صالح جمعة أو حسين السيد أو باسم علي أو أحمد الشيخ".


ولكن رفض المقاولون هذا العرض وطلب الحصول على 30 مليون جنية ولاعبين من رباي الأهلي صلاح محسن أو ناصر ماهر أو أحمد ياسر ريان أو أحمد الشيخ ليرفض الأهلي هذه المطالب.


ويحاول الأهلي حاليا حسم الصفقة مع نادي المقاولون العرب مقابل المال فقط دون عقد أي صفقات تبادلية ولكن يحاول تخفيض مطالبهم قليلا.

أخبار تهمك

الزوج السابق للفنانة عبلة كامل يكشف علاقة فيروس "كورونا" بسر غيابها مؤخرا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

خبير مائي: سد النهضة الإثيوبي معرض للانهيار من نفسه.. لهذا السبب

منذ حوالي 15 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ يوم

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ حوالي 18 ساعة

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 17 ساعة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الفنانة مايان السيد تنهار بالبكاء وتكشف عن مفاجأة تعرضها للتحرش من زميل لها في التمثيل (فيديو)

منذ أقل من ساعة

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. فايلر يُطالب الأهلي بضم 4 صفقات سوبر

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:26 ص

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

11:34 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

07:36 م

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

09:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن