تشكيل ليفربول المتوقع ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:45 ص
ليفربول
ليفربول
محمد الدمتناوي


يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام أستون فيلا على أرضية ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.

وكان ليفربول قد تلقى الهزيمة في الجولة الماضية، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، أمام مانشستر سيتي.

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي قبل 7 جولات من النهاية، بعد تعثر مانشستر سيتي أمام تشيلسي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد.

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

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