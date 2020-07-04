ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباريات يوم السبت 4/7/2020

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:43 ص
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
أحمد عصام


تعرض فريق لاتسيو لهزيمة قاسية من فريق ميلان بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإيطالي. 


وحقق فريق يوفنتوس فوزا كبيرا على حساب فريق تورينو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا في شباك تورينو، وعزز رصيده إلى 25 هدف. 


ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالتالي :- 


1- تشيرو إيموبيلي 29 هدف.
2- كريستيانو رونالدو 25 هدف.
3- روميلو لوكاكو 19 هدف.
4- جواو بيدرو 17 هدف.
5- لويس مورييل 15 هدف.
6- جوسيب إيليشيش 15 هدف.
7-فرانشيسكو كابوتو 15 هدف
8-إدين دجيكو 14 هدف.
9-دوفان زاباتا 14 هدف.

أخبار تهمك

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ حوالي 17 ساعة

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الزوج السابق للفنانة عبلة كامل يكشف علاقة فيروس "كورونا" بسر غيابها مؤخرا

منذ حوالي 4 ساعات

"الري": آلية مفاوضات سد النهضة ستتغير خلال ساعات

منذ ساعتين و 40 دقيقة

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 14 ساعة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

خبير مائي: سد النهضة الإثيوبي معرض للانهيار من نفسه.. لهذا السبب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ أقل من ساعة

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

منذ حوالي 6 ساعات

ليفربول يرد على أنباء رحيل صلاح وماني

منذ 42 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 16 ساعة

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:26 ص

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

11:34 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

07:36 م

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

09:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن