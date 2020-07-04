"أتعلم من أخطائي".. لأول مرة رنا سماحة تتحدث عن تجاربها كممثلة (فيديو)









وأضافت: "أما نرجس تختلف تماماً عن رغدة فهي تتزوج سرا دون علم أهلها وبعد سلسلة من المشاكل تقتل مرعي بالمسلسل".







أعربت الفنانة رنا سماحة عن سعادتها بمشاركتها بشخصيتين مختلفتين عُرضا في آن واحد في السباق الرمضاني الماضي لعام 2020 ، وهما نرجس في مسلسل "يا أنا يا جدو" ورغدة في مسلسل "جمع سالم".وأوضحت رنا خلال استضافتها في برنامج it's show time أن أي تجربة لها بالتمثيل مفيدة تتواجد من خلالها وتتعلم من أخطائها وسعيدة بكل خطوة في هذا المجال.وتحدثت رنا عن شخصياتها بمسلسلي "جمع سالم ويا انا يا جدو " ، وقالت إن الجمهور أحب علاقة يوسف برغدة لافتقادهم العلاقات من هذا النوع حيث يتصف الشاب والشابة بالخجلظز