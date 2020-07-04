"أتعلم من أخطائي".. لأول مرة رنا سماحة تتحدث عن تجاربها كممثلة (فيديو)

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:17 ص
فايقة محمد عادل

أعربت الفنانة رنا سماحة عن سعادتها بمشاركتها بشخصيتين مختلفتين عُرضا في آن واحد في السباق الرمضاني الماضي لعام 2020 ، وهما نرجس في مسلسل "يا أنا يا جدو" ورغدة في مسلسل "جمع سالم".

وأوضحت رنا خلال استضافتها في برنامج it's show time أن أي تجربة لها بالتمثيل مفيدة تتواجد من خلالها وتتعلم من أخطائها وسعيدة بكل خطوة في هذا المجال.

وتحدثت رنا عن شخصياتها بمسلسلي "جمع سالم ويا انا يا جدو " ، وقالت إن الجمهور أحب علاقة يوسف برغدة لافتقادهم العلاقات من هذا النوع حيث يتصف الشاب والشابة بالخجلظز

وأضافت: "أما نرجس تختلف تماماً عن رغدة فهي تتزوج سرا دون علم أهلها وبعد سلسلة من المشاكل تقتل مرعي بالمسلسل".


أخبار تهمك

خبير مائي: سد النهضة الإثيوبي معرض للانهيار من نفسه.. لهذا السبب

منذ حوالي 13 ساعة

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 14 ساعة

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

"الري": آلية مفاوضات سد النهضة ستتغير خلال ساعات

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ يوم

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 16 ساعة

الزوج السابق للفنانة عبلة كامل يكشف علاقة فيروس "كورونا" بسر غيابها مؤخرا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ ساعة الا ربع

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يرد على أنباء رحيل صلاح وماني

منذ 40 دقيقة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 5 ساعات

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:26 ص

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

11:34 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

07:36 م

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

09:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن