مفاجأة.. ميدو عادل يجسد شخصية سيد درويش على المسرح قريبا

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعرب النجم الشاب ميدو عادل، عن رغبته في في عرض مسلسل "مملكة إبليس" الجزء الثاني علي قنوات مفتوحة بعد عرضه علي قناة مشفرة سابقاً.

وقال خلال استضافته في برنامج "it's show time" أنه يقدم في "مملكة إبليس" شخصية شريرة مختلفة عن جميع الشخصيات التي قدمها من قبل .

وتحدث عن مسلسله "ملاك" قائلاً إنه يشارك في بطولته برفقة نخبة من الفنانين منهم أيتن عامر وكريم فهمي ، وأنه توقف لأسباب إنتاجية ومن المقرر العمل عليه واستئناف تصويره الفترة المقبلة .

وأردف ميدو أنه تلقي عروضاً للغناء بطريقة الفيديو كليب وفي الإعلانات وذلك بعد تجربته بالغناء في مسلسل الطوفان ، وأوضح أنه لا يرى نفسه في هذين المجالين ، كما كشف عن تجسيده شخصية سيد درويش علي المسرح قريبًا.


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