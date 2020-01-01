تعرف على تفاصيل علاج الأورام بالتردد الحراري

يحتاج بعض مرضى الأورام، لطريقة العلاج بتقنية التردد الحراري، وهو جهاز يحول التيار الكهربائي إلى تردد حراري، عن طريق إدخال إبرة دقيقة في داخل الورم، ويقوم الجهاز بحرق هذه الأورام تمامًا، وآلية عمله شبيهة بجهاز الميكروويف إلا أن الميكروويف يكون أسرع.





ومن الحالات التي يُستخدم فيها التردد الحراري أورام الكبد لأنه إذا خضع المريض للعلاج الكيماوي ينتج عن ذلك موت الخلايا السليمة قبل الخلايا السرطانية وعن طريق علاج مرضى أورام الكبد عن طريق التردد الحراري يتم الحفاظ على حالة الكبد السليمة حيث يتم حرق الورم بشكل كامل.





وترصد بوابة " الفجر " تفاصيل علاج الأورام بالتردد الحراري في السطور التالية:





- البديل الأول عن الجراحة في العالم وطريقة العلاج بالتردد الحراري لمرضى الأورام:

يعتبر البديل الأول عن الجراحة في العالم في علاج مرضى الأورام، وهو علاج الأورام بالتردد الحراري، وتكمن الطريقة العلاجية للأورام بالتردد الحراري في القيام بإدخال إبرة في داخل الورم، بعد أن يتبين مكان الورم عن طريق الأشعة المقطعية يصاحبها توليد درجة حرارة عالية، ثم القيام بعملية الحرق للجزء النشط من الورم والذي ينتج عنه الآلام، ومن أهم ما يميز علاج الأورام بالتردد الحراري هو منع حدوث أي كسر بالعظمة المصابة وبالتالي لن يكون المريض يحتاج تجبيسها، ويتم علاج الأورام بالتردد الحراري في جلسة واحدة ويستطيع المريض من اليوم التالي للعملية أن يمارس حياته الطبيعية ولن تحدث له أي مضاعفات.





- لأول مرة في دمياط.. التردد الحراري لعلاج مرضى الأورام:

بدأ معهد أورام دمياط لأول مرة بالمحافظة في علاج مرضى الأورام بالتردد الحراري الذين يشتكون من آلام شديدة تتطلب تناولهم جرعات كبيرة من المسكنات.





وأوضح الدكتور طارق هيكل مدير معهد الأورام بدمياط أن علاج ألم الأورام بالتردد الحراري والقيام بحقن الأعصاب يعتبر دخوله لمعهد أورام دمياط لأول مرة وهي خطوة رائعة وناجحة ويقوم بذلك الأساتذة المتخصصون نظرًا لأن المريض بالورم يشتكي دائمًا من آلام شديدة لا تتوقف إلا إذا تناول جرعات كبيرة من المسكنات مما يسبب هذا أضرار بالغة للأعضاء الحيوية للمريض.





وأكد "هيكل" أن بعد عملية العلاج بالتردد الحراري لا يحتاج المريض إطلاقًا إلى مسكنات وتقل الآلام الشديدة بدرجات متفاوتة، وبالتالي يتم حماية مرضى الأورام من الأعراض الجانبية لقلة تناول كميات الأدوية المخدرة.





وأشار "هيكل" إلى أن من قام بعملية العلاج بالتردد الحراري لمرضى الأورام هو فريق طبي هندسي متكامل بهدف الوصول إلى نجاحها بشكل جيد، ويضم الفريق الطبي الدكتور محمد جلال، استشاري التخدير والالم بحضور مهندس الشركة، المهندس محمد عجاج، فريق الهندسية الطبية بقسم الإدارة الهندسية.



