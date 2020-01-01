ريفالدو: ثنائية ميسي ورونالدو في يوفنتوس ستحدث إزدهارًا عالميًا





تحدث النجم البرازيلي ريفالدو، لاعب برشلونة السابق، أن يوفنتوس هو الوجهة المثالية للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، حال إصراره على الرحيل عن قلعة الكامب نو بعد نهاية عقده مع الكتالوني.





ثنائية ميسي ورونالدو في يوفنتوس





وتحدثت تقارير صحفية عن رغبة ميسي في الرحيل عن الفريق الكتالوني، وأنه أوقف مفاوضات تجديد عقده بشكل مفاجئ، بعدما كانت تسير على نحو طبيعي، بسبب مشاكل مع إدارة برشلونة.





ونقلت قنوات "بي إن سبورت" ما قاله ريفالدو عن إمكانية رحيل ميسي، حيث أوضح البرازيلي:" في ظل هذه التكهنات، أعتقد أن بعض الوكلاء البارزين يحلمون بالفعل في ثنائية ميسي ورونالدو مجتمعين في يوفنتوس وتاثير تلك الصفقة على العالم".





وأضاف ريفالدو:" إذا تمت تلك الصفقة فسيكون هناك إزدهار عالمي، وأعتقد أن يوفنتوس سيتعافي سريعًا بفضل الاستثمار في ميسي وبفضل الدفعة التي سيحصل عليها من التسويق للاعب".





وأتم الأسطورة البرازيلية:" سيكون حدثًا تاريخيًا أن نرى ميسي ورونالدو يلعبان سويًا، ومتأكد أن العديد من رعاة يوفنتوس يرغبون في المساعدة ماليًا لاتمام تلك الصفقة، لذلك الأمر ممكنًا بالنسبة لميسي، فهل يوافق قادة السيدة العجوز على تلك الصفقة؟".