الزوج السابق لعبلة كامل يكشف عن تقديمها بلاغا لمباحث الإنترنت ردا على شائعات اعتزالها





أثيرت شائعات مؤخرًا تفيد باعتزال الفنانة عبلة كامل المجال الفني خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في حزن للجمهور لكن سرعان متم نفي هذه الشائعات.وأكد الفنان أحمد كمال الزوج السابق للفنانة عبلة كامل، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن عبلة كامل ليس لديها سوى هاتف محمول للمكالمات فقط".وتابع: "يوجد بعض الصفحات الفيك التي تتحدث بإسمها أرجو أن لا نسير خلف ما يقال من شائعات وإغلاق تلك الصفحات".وأضاف: "بالفعل عبلة قامت بتقديم بلاغ لمباحث الانترنت لغلق هذه الحسابات التي راوجت لهذه الشائعات".يذكر أن آخر أعمال عبلة كامل الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، الذي عرض عام 2018، وشاركها البطولة رياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج مصطفى الشال.