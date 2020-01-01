الزوج السابق لعبلة كامل يكشف عن تقديمها بلاغا لمباحث الإنترنت ردا على شائعات اعتزالها

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:15 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

أثيرت شائعات مؤخرًا تفيد باعتزال الفنانة عبلة كامل المجال الفني خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في حزن للجمهور لكن سرعان متم نفي هذه الشائعات.

وأكد الفنان أحمد كمال الزوج السابق للفنانة عبلة كامل، أنه لا صحة لما  تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن عبلة كامل ليس لديها سوى هاتف محمول للمكالمات فقط".

وتابع: "يوجد بعض الصفحات الفيك التي تتحدث بإسمها أرجو أن لا نسير خلف ما يقال من شائعات وإغلاق تلك الصفحات".

وأضاف: "بالفعل عبلة قامت بتقديم بلاغ لمباحث الانترنت لغلق هذه الحسابات التي راوجت لهذه الشائعات".

يذكر أن آخر أعمال عبلة كامل الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، الذي عرض عام 2018، وشاركها البطولة رياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج مصطفى الشال.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

منذ حوالي 5 ساعات

الزوج السابق للفنانة عبلة كامل يكشف علاقة فيروس "كورونا" بسر غيابها مؤخرا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

اسرة وزير الاقتصاد السابق تكشف أسباب الوفاة.. التشخيص المبدئي "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ يوم

قنبلة موقوتة في برشلونة.. 7 لاعبين مهددين بالإيقاف بالليجا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 14 ساعة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 3 ساعات

"الري": آلية مفاوضات سد النهضة ستتغير خلال ساعات

منذ ساعة و 6 دقيقة

خبير مائي: سد النهضة الإثيوبي معرض للانهيار من نفسه.. لهذا السبب

منذ حوالي 12 ساعة

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

المقاولون يحدد بديل طاهر محمد طاهر من الأهلي

منذ نصف ساعة

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 12 ساعة

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 م

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

07:36 م

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

09:03 م

"الري": آلية مفاوضات سد النهضة ستتغير خلال ساعات

01:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن