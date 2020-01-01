مسرح شهير يقدم آخر عروضه قبل إغلاقه





يقيم محبو السينما والمسرح حفل وداع لمسرح لا سكالا في العاصمة التايلاندية بانكوك الذي سينهي نشاطه في أعقاب وباء فيروس كورونا المستجد.





وكان المسرح المشيد منذ 50 عاما يكافح طوال العقد الماضي للمحافظة على ربحيته وسط منافسة من وسائل الإعلام الجديدة وزيادة تكاليف إيجار الأرض التي بني عليها.





ووجه وباء كورونا والقيود على الحركة التي فرضت للحد من انتشاره آخر ضربة إلى المسرح الذي يقع في قلب بانكوك. ويتوقع أن يشهد الاقتصاد التايلاندي انكماشا هذا العام بمعدل أكبر من أي اقتصاد آخر في دول جنوب شرق آسيا.



