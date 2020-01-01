عاجل.. إصابة نجم النصر السعودي بفيروس كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:05 ص
النصر السعودي
النصر السعودي
أمل الحلفاوي


تأكد إصابة  الدولي المغربي نورالدين أمرابط لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


جاء ذلك بعدما أجرى اللاعب المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا، والتي أكدت إيجابيتها.

وسيقوم نور الدين أمرابط بإجراء مسحة طبية مساء الخميس المقبل، من أجل التأكد من المسحة الأولى التي أكدت إصابته بفايروس كورونا.

إذ أن اللاعب لا يعاني من أي عرض من أعراض فيروس كورونا، ويعتقد دكتور الفريق بأن المسحه من الممكن تكون خاطئة وعلى أثرها سيجري فحص آخر.

وفي سياق متصل، أكدت نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها البرازيلي مايكون وبيتروس عدم إصابتهما بفيروس كورونا، على أن يُشاركان بالتدريبات اليوم التي ستقام على فترتين.

وكان الثنائي وصل إلى الرياض أول أمس الجمعة، من أجل الالتحاق بتدريبات الفريق استعدادا لعودة النشاط الرياضي في الرابع من أغسطس المقبل.

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