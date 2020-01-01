"أمانة تبوك" تواصل أعمالها بتطهير وتعقيم أكثر من 200 موقع

السبت 04/يوليه/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

تواصل أمانة منطقة تبوك في اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ومنع تفشيه.

وقامت أمانة تبوك، اليوم السبت، بتعقيم وتطهير أكثر من 200 موقع، ضمن اهتمامها بالنظافة العامة في شوارع ومتنزهات المنطقة، إضافة إلى عمليات الالتقاط الدورية التي تقوم بها ضمن فرق النظافة.

وقالت: أنها استخدمت ما يفوق 24 ألف لتر من المعقمات والمطهرات، وشملت عمليات التعقيم الأرصفة ومنافذ بيع الخضراوات ومراكز التسوق، والمنازل وأماكن تجمع المواطنين والمقيمين، والمواقف الخاصة بمراكز التسوق والبسطات الخاصة بأسواق الخضار، إضافة إلى تكثيفها أعمال النظافة بالشوارع والطرق باستخدام الآليات والمعدات.

ولفتت إلى أن عدد الجولات الرقابية التي قامت بها اليوم تجاوز 344 جولة ميدانية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، إلى جانب 14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى رفع ما يفوق الـ1420 طنا من النفايات، والقيام بأكثر من 300 جولة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي بالمنطقة.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 4128 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 205929 حالة.

وأشارت إلى أن حالات التعافي اليوم بلغت 2642، ما يرفع الإجمالي إلى 143.256، مسيرة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس وصل إلى 1858 حالة، بعد تسجيل 56 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,310 مليون إصابة، بينهم أكثر من 531 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,416 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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