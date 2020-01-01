نادية الجندي تستعيد ذكرياتها مع المصيف بصورة قديمة

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت النجمة الكبيرة نادية الجندي جمهورها بصورة  لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في الصورة أثناء قضائها لإجازتها الصيفية في أحد الشواطئ، وبدت في الصور بشكل أصغر من سنها، كما تألقت بفستان "كت" طويل كاروهات مُزين بألوانه الزاهية، وارتدت نظارة شمس باللون الأسود.

وعلقت قائلة:  "صيف 2018"، فيما حظيت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها ، وتباينت التعليقات حيث كتبت لقاء الجميس استمتعي يا جميلة وسوسن بدر بحبك يا حبيبة قلبي. 

والجدير بالذكر أن نادية الجندي، خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة"، وهو من إﺧﺮاﺝ وائل إحسان، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز.

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