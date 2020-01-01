"أمريكا" تؤكد: نرفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا





قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث ، مساء اليوم السبت، إن بلادها ترفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا في إطار المحادثات العسكرية 5+5 التي تقودها الأمم المتحدة، واحترام جميع الأطراف لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.





وأضافت جريفيث : "يجب على الشعب الليبي في نهاية المطاف حل هذه الأزمة من خلال المفاوضات السياسية".





وتابعت: ومن الضروري إنهاء عملية إقفال النفط، كونها خطوة حيوية لمنع المزيد من الصراع والانتهاك للسيادة الليبية.





ودعت إلى ضرورة السماح لمؤسسة النفط الوطنية بالعودة إلى العمل، كي لا تتسنى لأي دولة أجنبية فرصة استخدام الإغلاق كذريعة لشن عمل عسكري من أجل "إنقاذ" الهلال النفطي.



