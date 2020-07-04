أول تعليق من طاهر محمد طاهر على مفاوضات الأهلي

السبت 04/يوليه/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
محمد جمال

 

تحدث طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي عن مفاوضات النادى الأهلى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وقال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، إنه سعيد بمفاوضات الأهلي.

 

وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي يفاوضني وآنا سعيد بذلك".

 

وأوضح: 'المفاوضات بين الناديين وانا أركز فقط مع المقاولون العرب في الوقت الجاري".


ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

 

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.

18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

أخبار تهمك

الكشف عن سر غياب نجوم ريال مدريد الأربعة عن مواجهة بيلباو

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بشرى سارة من "المالية" بشأن علاوات وحوافز العاملين بالدولة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن عن الإصابة الرابعة بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

التفاصيل الكاملة لـ كورونا الجديد.. "أسرع انتشارا وأقل عدوانية"

منذ حوالي 9 ساعات

صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 23 ساعة

صدمة كبرى لجماهير ريال مدريد بشأن الميركاتو الصيفي

منذ 35 دقيقة

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رفض المبلغ الأول.. تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم رمضان صبحي

منذ 33 دقيقة

قبل مواجهة الوداد.. تعرف على قائمة الأهلي الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ يوم

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:03 م

نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

صدمة كبرى لجماهير ريال مدريد بشأن الميركاتو الصيفي

11:00 م

سلامة جسم السد.. الري تكشف نقاط الخلاف مع إثيوبيا.. وتحذر (فيديو)

07:36 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

04:35 م

الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

10:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن