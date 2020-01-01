طاهر محمد طاهر: هدف المقاولون وصافة الدوري المصري

تحدث طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي عن منافسة فريقه على وصافة جدول الدوري المصري للمشاركة فى البطولة الإفريقية الموسم القادم.

وقال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، والمرشح للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم المقبل، إن فريق ذئاب الجبل لم يتأثر يتوقف الدوري.

وأكد طاهر محمد طاهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "نسعى خلال الوقت الجاري للاستعدادا من أجل الحفاظ على مستوانا"

وتابع: "نسعى للحفاظ على المكسب والحفاظ على ترتيبنا في الدوري المصري".