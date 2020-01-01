أديب عن واقعة كلية الفنون الجميلة: مصر تشهد ثورة نسائية

عقب الإعلامي عمرو أديب، على نشر طالبة بكلية الفنون الجميلة "بوست" كشفت فيه عن تعرضها للتحرش هي وعدد من زميلاتها على يد طالب بالجامعة، قائلا: "مصر تشهد ثروة نسائية.. والسيدات في مصر بدأوا يتكلموا".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الجامعة اتخذت إجراء فور نشر "البوست"، منوها بأن الفتاة التي نشرت تفاصيل الواقعة أوضحت أن الطالب كان يرسل لهم ولأصدقائها صور خادشة.





ولفت الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الفتاة حذفت "البوست" بعد اتساع دائرة تداوله، معقبا: "مش عايزين البنات تخاف".





برز هاشتاج بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، أن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.