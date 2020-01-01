عاجل - نجم الزمالك يُعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن مصطفى فتح، جناح نادي الزمالك، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق ما أعلنه اللاعب على أحد الصفحات المنسوبة إليه، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وطلب اللاعب من جمهوره ومتابعيه، الدعاء له بتمام الشفاء العاجل من الفيروس، والذي أودى بحياة ميلايين من الأشخاص حول العالم.





وقال اللاعب في رسالة مقتضبة عبر حسابه: "الحمد لله.. دعواتكم" قبل أن يقوم زميله في الفريق، الحارس محمد عواد بالرد على رسالته: "ألف سلامة عليك يا حبيبي".





يذكر أن عواد قد أعلن شفائه من الفيروس منذ عدة أيام، بعد أن ثبتت إصابته به منذ ما يزيد عن أسبوع.





وأظهرت المسحة التي خضع لها نجوم القلعة البيضاء، إيجابية عينة مصطفى فتحي اليوم، بالإضافة لأحد الإداريين بالنادي.





وأجرى لاعبو الزمالك المسحة الأولى يوم الخميس الماضي، في إطار استعدادات الفريق لعودة الدوري الممتاز، والتي تحدد لعودته شهر أغسطس المقبل.



